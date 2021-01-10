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    Елисеев: Сингл-микст прошел некачественно с моей стороны

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в сингл-миксте на 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Матвей Елисеев
    Матвей Елисеев

    «Гонка прошла явно некачественно с моей стороны. Хотелось более качественно отработать на рубежах. Это не та работа, на которую я готов сейчас в стрельбе.

    Физическое состояние мне понравилось. Может быть, чуть-чуть позволял себе поспокойнее пойти на первом-втором круге, но последний вроде вполне достойно отработал. Претензий не имею.

    Безмедальная серия прервана. В любом случае, несмотря на эти серии и всякую статистику, хочется выступать лучше, бороться за подиум.

    Психологически легче станет, думаю. Здесь победил не только один человек. Это эстафета, причем смешанная. Думаю, будет плюсом», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

    Напомним, по итогам сингл-микста сборная России в составе Матвея Елисеева и Евгении Павловой заняла 9-е место, отстав от победивших французов на 2 минуты 3,5 секунды.

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