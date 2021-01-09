Шведка Сван выиграла классический спринт на «Тур де Ски»

В финале Сван показала результат 3 минуты 14,69 секунды.
Второе и третье места тоже заняли представительницы Швеции — Майя Далквист и Эмма Рибом.
Россиянка Наталья Непряева заняла четвертое место, уступив лидеру 1,6 секунды. Пятой стала Татьяна Сорина.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». 7-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия. Женщины
Спринт, классический стиль
1. Линн Сван (Швеция) — 3.14,69
2. Майя Далквист (Швеция) — 0,54
3. Эмма Рибом (Швеция) — 0,84
4. Наталья Непряева (Россия) — 1,60
5. Татьяна Сорина (Россия) — 1,97
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 2,42