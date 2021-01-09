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    Шведка Сван выиграла классический спринт на «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Шведская лыжница Линн Сван выиграла классический спринт на седьмом этапе многодневки «Тур де Ски».

    Линн Сван
    Линн Сван

    В финале Сван показала результат 3 минуты 14,69 секунды.

    Второе и третье места тоже заняли представительницы Швеции — Майя Далквист и Эмма Рибом.

    Россиянка Наталья Непряева заняла четвертое место, уступив лидеру 1,6 секунды. Пятой стала Татьяна Сорина.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски». 7-й этап
    Валь-ди-Фьемме, Италия. Женщины
    Спринт, классический стиль

    1. Линн Сван (Швеция) — 3.14,69
    2. Майя Далквист (Швеция) — 0,54
    3. Эмма Рибом (Швеция) — 0,84
    4. Наталья Непряева (Россия) — 1,60
    5. Татьяна Сорина (Россия) — 1,97
    6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 2,42

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