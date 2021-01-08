Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Оберхофе

В Оберхофе на пятом этапе Кубка мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бе, который с одним штрафным кругом преодолел дистанцию за 25 минут 12 секунд.

Вторым стал его старший брат Тарьей Бе, идеально отработавший на огневых рубежах, но отставший от Йоханнеса на 10,8 секунды.

Замкнул тройку еще один представитель Норвегии Стурла Холм Лагрейд. Он уступил лидеру 21,6 секунды.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, показавший 11-й результат.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25.12,0 (1 промах)

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 10,8 (0).

3. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) — +21,6 (0)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.00,06 (1)...

16. Матвей Елисеев (Россия) — +1.13,04 (1)…

19. Александр Логинов (Россия) — +1.21,1 (1)…

27. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.41,1 (0)…

60. Евгений Гараничев (Россия) — +2.39,5 (3)

74. Антон Бабиков (Россия) — +3.11,1 (2)