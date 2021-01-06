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    Ступак одержала победу в гонке преследования на «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски».

    Юлия Ступак
    Юлия Ступак

    Стартовав четвертой, Ступак быстро настигла лидеров, вышла вперед и продержалась там до финиша.

    Второе место заняла шведка Эбба Андерссон, которая всего на 0,1 секунды опередила стартовавшую первой американку Джессику Диггинс.

    Татьяна Сорина заняла в гонке шестое место, Алиса Жамбалова — седьмое, Наталья Непряева — десятое.

    Лыжные гонки
    «Тур де Ски». 5-й этап. Тоблах, Италия
    Женщины. Гонка преследования. 10 км, классический стиль

    1. Юлия Ступак (Россия) — 29.24,7
    2. Эбба Андерссон (Швеция) — 0,7
    3. Джессика Диггинс (США) — 0,8
    4. Рози Бреннан (США) — 17,3
    5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 37,3
    6. Татьяна Сорина (Россия) — 38,3
    7. Алиса Жамбалова (Россия) — 58,5...
    10. Наталья Непряева (Россия) — 1.01,7
    11. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.02,3
    24. Христина Мацокина (Россия) — 2.32,3
    28. Анна Нечаевская (Россия) — 2.56,5
    45. Анастасия Фалеева (Россия) — 5.38,9 0

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