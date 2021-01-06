Ступак одержала победу в гонке преследования на «Тур де Ски»

Стартовав четвертой, Ступак быстро настигла лидеров, вышла вперед и продержалась там до финиша.
Второе место заняла шведка Эбба Андерссон, которая всего на 0,1 секунды опередила стартовавшую первой американку Джессику Диггинс.
Татьяна Сорина заняла в гонке шестое место, Алиса Жамбалова — седьмое, Наталья Непряева — десятое.
Лыжные гонки
«Тур де Ски». 5-й этап. Тоблах, Италия
Женщины. Гонка преследования. 10 км, классический стиль
1. Юлия Ступак (Россия) — 29.24,7
2. Эбба Андерссон (Швеция) — 0,7
3. Джессика Диггинс (США) — 0,8
4. Рози Бреннан (США) — 17,3
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 37,3
6. Татьяна Сорина (Россия) — 38,3
7. Алиса Жамбалова (Россия) — 58,5...
10. Наталья Непряева (Россия) — 1.01,7
11. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.02,3
24. Христина Мацокина (Россия) — 2.32,3
28. Анна Нечаевская (Россия) — 2.56,5
45. Анастасия Фалеева (Россия) — 5.38,9 0