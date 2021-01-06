Крамер: Борьба за топ-3 сейчас не является основной задачей Ступак

Тренер сборной России по лыжным гонкампрокомментировал победув гонке преследования на 10 км классическим стилем.

«Я всегда надеюсь, что ей будет по силам как можно дольше бороться за высокие места, но сейчас это не главная цель.

Мы, безусловно, рады, когда ей удается показать столь высокие результаты, но борьба за топ-3 сейчас все же не является нашей основной задачей», — цитирует Крамера ТАСС.

Главным стартом лыжников в нынешнем сезоне является чемпионат мира, который пройдет с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).

В общем зачете «Тур де Ски» лидирует американка Джессика Хиггинс, следом идет ее соотечественница Рози Бреннан. 0