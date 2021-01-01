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    Сван победила в спринте на «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Шведская лыжница Линн Сван победила в спринте свободным стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски».

    Линн Сван
    Линн Сван

    В финале шведка показала результат 3 минуты 32,01 секунды.

    Второй финишировала словенка Анамария Лампич, но ее дисквалифицировали за создание помехи Надин Фандрих из Швейцарии.

    В итоге на вторую строчку переместилась американка Джессика Диггинс (+3,41), на третье — шведка Фрида Карлссон (+5,83).

    Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале, Юлия Ступак и Христина Мацокина завершили борьбу на четвертьфинальной стадии.

    Лыжные гонки
    Тур де Ски. Валь Мюстаир, Швейцария
    1-й этап. Женщины. Спринт, свободный стиль

    1. Линн Сван (Швеция) — 3.32,01
    2. Джессика Диггинс (США) — 3,41
    3. Фрида Карлссон (Швеция) — 5,83
    4. Рози Бреннан (США) — 8,00
    5. Надин Фандрих (Швейцария) — 1.02,00
    6. Анамария Лампич (Словения) 0

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