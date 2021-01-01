Сван победила в спринте на «Тур де Ски»

Шведская лыжницапобедила в спринте свободным стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски».

В финале шведка показала результат 3 минуты 32,01 секунды.

Второй финишировала словенка Анамария Лампич, но ее дисквалифицировали за создание помехи Надин Фандрих из Швейцарии.

В итоге на вторую строчку переместилась американка Джессика Диггинс (+3,41), на третье — шведка Фрида Карлссон (+5,83).

Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале, Юлия Ступак и Христина Мацокина завершили борьбу на четвертьфинальной стадии.

Лыжные гонки

Тур де Ски. Валь Мюстаир, Швейцария

1-й этап. Женщины. Спринт, свободный стиль

1. Линн Сван (Швеция) — 3.32,01

2. Джессика Диггинс (США) — 3,41

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 5,83

4. Рози Бреннан (США) — 8,00

5. Надин Фандрих (Швейцария) — 1.02,00

6. Анамария Лампич (Словения) 0