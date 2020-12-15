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    Устюгов пропустит «Тур де Ски»

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    Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит «Тур де Ски».

    Сергей Устюгов
    Сергей Устюгов

    Об этом сообщает ТАСС.

    Устюгов заразился коронавирусом перед началом сезона. Из-за этого он пропустил первые этапы Кубка мира и пока что не успел восстановиться после болезни.

    «Сейчас он не сможет выступить в "Тур де Ски". Тренировки по моему плану он возобновил только в прошлый понедельник, с тех пор прошла всего неделя, поэтому сейчас мы будем смотреть на динамику, на то, как быстро он будет возвращать форму. Я с ним общаюсь каждый день, пока очевидно, что он еще не готов стартовать, двигаться вперед будем постепенно, шаг за шагом», — сказал Крамер.

    «Если все будет нормально, то следующим шагом будет его участие в этапах Кубка мира в Лахти или в Фалуне», — добавил он.

    «Тур де Ски» пройдет с 1 по 10 января. 0

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