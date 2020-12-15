Устюгов пропустит «Тур де Ски»

Тренерпо лыжным гонкамсообщил, что двукратный чемпион мирапропустит «Тур де Ски».

Об этом сообщает ТАСС.

Устюгов заразился коронавирусом перед началом сезона. Из-за этого он пропустил первые этапы Кубка мира и пока что не успел восстановиться после болезни.

«Сейчас он не сможет выступить в "Тур де Ски". Тренировки по моему плану он возобновил только в прошлый понедельник, с тех пор прошла всего неделя, поэтому сейчас мы будем смотреть на динамику, на то, как быстро он будет возвращать форму. Я с ним общаюсь каждый день, пока очевидно, что он еще не готов стартовать, двигаться вперед будем постепенно, шаг за шагом», — сказал Крамер.

«Если все будет нормально, то следующим шагом будет его участие в этапах Кубка мира в Лахти или в Фалуне», — добавил он.

«Тур де Ски» пройдет с 1 по 10 января. 0