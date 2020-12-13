Казакевич чувствовала себя ребенком в гонке преследования

Российская биатлонисткапрокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, где она заняла 14-е место.

«Мы вчера поговорили с Шашиловым после гонки. Прошло время, я успела осознать свои ошибки. Сегодня в целом гонка получилась. Лежа можно было не ошибаться и бороться за десятку или шестерку. Довольна гонкой, особенно работой лыж, спасибо сервису. Лыжи пушка!

Старалась под кого-то подстроиться, где могла — обгоняла. Были моменты — пропускала, меня подрезали. Не хватило дерзости, чувствовала себя ребенком.

Спринт был очень тяжелый — естественно, это горы и акклиматизация. Думаю, на следующем этапе будем все порезвее и, надеюсь, будем радовать болельщиков», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». 0