Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти, Павлова — 13-я

Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию 10 километров за 31 минуту 5,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла ее соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн (+21,5 секунды, два промаха), третьей стала шведка Анна Эберг (+35,4; 3).

Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, финишировавшая 13-й. Светлана Миронова заняла 14-е место, Ирина Казакевич — 16-е, Ульяна Кайшева — 50-е . Тамара Воронина отстала на круг и была снята с гонки.

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 11 по 13 декабря. 0