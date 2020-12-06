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    Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти, Павлова — 13-я

    Прочие Биатлон
    Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

    Тириль Экхофф
    Тириль Экхофф

    Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию 10 километров за 31 минуту 5,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

    Второе место заняла ее соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн (+21,5 секунды, два промаха), третьей стала шведка Анна Эберг (+35,4; 3).

    Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, финишировавшая 13-й. Светлана Миронова заняла 14-е место, Ирина Казакевич — 16-е, Ульяна Кайшева — 50-е . Тамара Воронина отстала на круг и была снята с гонки.

    Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 11 по 13 декабря. 0

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