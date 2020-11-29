Йоханнес Бе выиграл спринт в Контиолахти, Логинов — 12-й

Норвежецстал победителем мужской спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Норвежский биатлонист преодолел 10-километровую дистанцию за 25.53,0 минуты без промахов в стрельбе.

Второй результат показал швед Себастьян Самуэльссон, допустивший один промах, тройку лучших замкнул еще один спортсмен из Швеции Мартин Понсилома.

Россияне не смогли попасть в десятку. Александр Логинов и Матвей Елисеев допустили по одному промаху и заняли 12-е и 14-е места соответственно.

Биатлон. Кубок мира. Контиолахти (Финляндия)

Мужчины. Спринт 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.53,0 (0 шт. кругов)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 44,1 (1)

3. Мартин Понсилуома (Швеция) — 47,9 (1)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 51,9 (1)

5. Яков Фак (Словения) — 53,1 (0)

6. Кантен Фийон Майе (Франция) — 1.01,3 (0)...

12. Александр Логинов (Россия) — 1.13,8 (1)...

14. Матвей Елисеев (Россия) — 1.18,6 (1)...

20. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.31,4 (1)...

36. Семен Сучилов (Россия) — 2.22,6 (1)...

62. Петр Пащенко (Россия) — 3.08,0 (2). 0