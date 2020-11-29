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    Йоханнес Бе выиграл спринт в Контиолахти, Логинов — 12-й

    Прочие Биатлон
    Норвежец Йоханнес Бе стал победителем мужской спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

    Йоханнес Бе
    Йоханнес Бе

    Норвежский биатлонист преодолел 10-километровую дистанцию за 25.53,0 минуты без промахов в стрельбе.

    Второй результат показал швед Себастьян Самуэльссон, допустивший один промах, тройку лучших замкнул еще один спортсмен из Швеции Мартин Понсилома.

    Россияне не смогли попасть в десятку. Александр Логинов и Матвей Елисеев допустили по одному промаху и заняли 12-е и 14-е места соответственно.

    Биатлон. Кубок мира. Контиолахти (Финляндия)
    Мужчины. Спринт 10 км

    1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.53,0 (0 шт. кругов)
    2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 44,1 (1)
    3. Мартин Понсилуома (Швеция) — 47,9 (1)
    4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 51,9 (1)
    5. Яков Фак (Словения) — 53,1 (0)
    6. Кантен Фийон Майе (Франция) — 1.01,3 (0)...
    12. Александр Логинов (Россия) — 1.13,8 (1)...
    14. Матвей Елисеев (Россия) — 1.18,6 (1)...
    20. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.31,4 (1)...
    36. Семен Сучилов (Россия) — 2.22,6 (1)...
    62. Петр Пащенко (Россия) — 3.08,0 (2). 0

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