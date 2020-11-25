Вяльбе: В основном составе лыжной сборной коронавирусом у нас переболело процентов 40

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)поделилась мнением о тестировании спортсменов на коронавирус на этапах Кубка мира сезона-2020/21.

Ранее появилась информация, что в сборной России по биатлону накануне старта первого этапа Кубка мира в Контиолахти выявлены случаи заражения коронавирусом.

«Мы летом тренировались. Не хочу, чтобы кто-то спекулировал, что мы не смогли выехать на снег, еще куда-то, в горы.

Для меня сейчас, прежде всего, понятно, что мы находимся в такой игре. Я называю это лотереей, очень большой лотереей.

В каждой стране, которая принимает Кубок мира, есть правила, которые утверждены правительством. Мы все это понимаем.

Если мы знаем, что тест стоит больше 200 евро, нам немножко странно. Вряд ли каждый житель Финляндии платит такие деньги.

FIS не договорилась с организаторами по поводу тестов, а может, и не пыталась. Мы все запасы федерации истратим быстро — максимум нам хватит до Давоса. Больше у нас денег нет. В этой ситуации не только наша команда.

В основном составе коронавирусом у нас переболело процентов 40. У нас до сих пор не все врачи и массажисты в строю.

Бородавко только два-три дня назад приехал в Финляндию. Не все переносили болезнь легко, и в том числе спортсмены», — сказала Вяльбе «Матч ТВ». 0