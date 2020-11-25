ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Зенит»Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
  • 19:59
    • Диего Марадона умер от остановки сердца
  • 21:49
    • Зе Луиш сыграет в атаке «Локо» против «Атлетико»
  • 22:50
    • «Ман Сити» одолел «Олимпиакос» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 22:45
    • Менхенгладбахская «Боруссия» вновь разгромила «Шахтер»
  • 22:12
    • Левандовски сыграет в атаке «Баварии» в матче с «Зальцбургом»
    Все новости спорта

    Вяльбе: В основном составе лыжной сборной коронавирусом у нас переболело процентов 40

    Прочие Коронавирус в спорте Лыжи
    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о тестировании спортсменов на коронавирус на этапах Кубка мира сезона-2020/21.

    Елена Вяльбе
    Елена Вяльбе

    Ранее появилась информация, что в сборной России по биатлону накануне старта первого этапа Кубка мира в Контиолахти выявлены случаи заражения коронавирусом.

    «Мы летом тренировались. Не хочу, чтобы кто-то спекулировал, что мы не смогли выехать на снег, еще куда-то, в горы.

    Для меня сейчас, прежде всего, понятно, что мы находимся в такой игре. Я называю это лотереей, очень большой лотереей.

    В каждой стране, которая принимает Кубок мира, есть правила, которые утверждены правительством. Мы все это понимаем.

    Если мы знаем, что тест стоит больше 200 евро, нам немножко странно. Вряд ли каждый житель Финляндии платит такие деньги.

    FIS не договорилась с организаторами по поводу тестов, а может, и не пыталась. Мы все запасы федерации истратим быстро — максимум нам хватит до Давоса. Больше у нас денег нет. В этой ситуации не только наша команда.

    В основном составе коронавирусом у нас переболело процентов 40. У нас до сих пор не все врачи и массажисты в строю.

    Бородавко только два-три дня назад приехал в Финляндию. Не все переносили болезнь легко, и в том числе спортсмены», — сказала Вяльбе «Матч ТВ». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» разгромить «Локомотив» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Интер» отбросит «Реал» на последнее место в группе?
  • «Интер» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сможет ли «Аталанта» остановить «Ливерпуль» на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 4.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мольде — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ницца — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Дандолк — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гранада — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Байер — Хапоэль Б-Ш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наполи — Риека
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон