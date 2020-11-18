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    Сборную России по бобслею отстранили от этапа Кубка мира из-за коронавируса

    Прочие БобслейКоронавирус в спорте
    Сборная России по бобслею не сможет принять участие в первом этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.

    Сборная России
    Сборная России

    Россиян отстранили от участия из-за заражения трех спортсменов коронавирусом, сообщает ТАСС.

    «У трех российских бобслеистов в результате тестирования был обнаружен коронавирус, фамилии их я не знаю. Повторное тестирование подтвердило результаты первого. Есть правила IBSF по COVID-19, и поэтому российскую команду отстранили от участия в этапе Кубка мира в Сигулде. Теперь бобслеисты, проживающие в Сигулде в одном месте, должны здесь отсидеть несколько дней на карантине», — сказал директор трассы Дайнис Дукурс.

    «Россияне нам сказали, что прилетели в Латвию чартером в очень большом самолете, где каждый пассажир сидел по отдельности. Но затем в интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолета, где никто не соблюдал никаких карантинных правил. Это доказывает, что представители России не были до конца честны, отвечая на наши вопросы. Здесь нет никакой политики. Повторюсь, сборную России отстранили, руководствуясь правилами IBSF», — добавил он.

    Дукурс предположил, что российская сборная будет вынуждена пропустить и второй латвийский этап.

    Отметим, что первый этап пройдет с 21 по 22 ноября, а второй — с 28 по 29 ноября. 0

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