«Формула-1» опубликовала предварительный календарь на сезон-2021

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» опубликовало на своем официальном сайте предварительный календарь сезона 2021 года.

В новом году будет проведено 23 этапа. На данный момент есть неопределенность с четвертом этапом, который изначально должен был пройти с 23 по 25 апреля во Вьетнаме, однако впоследствии организаторы отказались от проведения Гран-при в своей стране.

Напомним, календарь нынешнего сезона «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса состоит из 17 этапов.

Предварительный календарь сезона-2021 «Формулы-1»

1. Гран-при Австралии — 21 марта

2. Гран-при Бахрейна — 28 марта

3. Гран-при Китая — 11 апреля

4. Пока не объявлено — 25 апреля

5. Гран-при Испании — 9 мая

6. Гран-при Монако — 23 мая

7. Гран-при Азербайджана — 6 июня

8. Гран-при Канады — 13 июня

9. Гран-при Франции — 27 июня

10. Гран-при Австрии — 4 июля

11. Гран-при Великобритании — 18 июля

12. Гран-при Венгрии — 1 августа

Летний перерыв

13. Гран-при Бельгии — 29 августа

14. Гран-при Нидерландов — 5 сентября

15. Гран-при Италии — 12 сентября

16. Гран-при России — 26 сентября

17. Гран-при Сингапура — 3 октября

18. Гран-при Японии — 10 октября

19. Гран-при США — 24 октября

20. Гран-при Мексики — 31 октября

21. Гран-при Бразилии* — 14 ноября

22. Гран-при Саудовской Аравии — 28 ноября

23. Гран-при Абу-Даби — 5 декабря 0