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    «Формула-1» опубликовала предварительный календарь на сезон-2021

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» опубликовало на своем официальном сайте предварительный календарь сезона 2021 года.

    «Формула-1» опубликовала предварительный календарь на сезон-2021
    «Формула-1» опубликовала предварительный календарь на сезон-2021

    В новом году будет проведено 23 этапа. На данный момент есть неопределенность с четвертом этапом, который изначально должен был пройти с 23 по 25 апреля во Вьетнаме, однако впоследствии организаторы отказались от проведения Гран-при в своей стране.

    Напомним, календарь нынешнего сезона «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса состоит из 17 этапов.

    Предварительный календарь сезона-2021 «Формулы-1»

    1. Гран-при Австралии — 21 марта
    2. Гран-при Бахрейна — 28 марта
    3. Гран-при Китая — 11 апреля
    4. Пока не объявлено — 25 апреля
    5. Гран-при Испании — 9 мая
    6. Гран-при Монако — 23 мая
    7. Гран-при Азербайджана — 6 июня
    8. Гран-при Канады — 13 июня
    9. Гран-при Франции — 27 июня
    10. Гран-при Австрии — 4 июля
    11. Гран-при Великобритании — 18 июля
    12. Гран-при Венгрии — 1 августа

    Летний перерыв

    13. Гран-при Бельгии — 29 августа
    14. Гран-при Нидерландов — 5 сентября
    15. Гран-при Италии — 12 сентября
    16. Гран-при России — 26 сентября
    17. Гран-при Сингапура — 3 октября
    18. Гран-при Японии — 10 октября
    19. Гран-при США — 24 октября
    20. Гран-при Мексики — 31 октября
    21. Гран-при Бразилии* — 14 ноября
    22. Гран-при Саудовской Аравии — 28 ноября
    23. Гран-при Абу-Даби — 5 декабря 0

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