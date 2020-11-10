«Формула-1» опубликовала предварительный календарь на сезон-2021

В новом году будет проведено 23 этапа. На данный момент есть неопределенность с четвертом этапом, который изначально должен был пройти с 23 по 25 апреля во Вьетнаме, однако впоследствии организаторы отказались от проведения Гран-при в своей стране.
Напомним, календарь нынешнего сезона «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса состоит из 17 этапов.
Предварительный календарь сезона-2021 «Формулы-1»
1. Гран-при Австралии — 21 марта
2. Гран-при Бахрейна — 28 марта
3. Гран-при Китая — 11 апреля
4. Пока не объявлено — 25 апреля
5. Гран-при Испании — 9 мая
6. Гран-при Монако — 23 мая
7. Гран-при Азербайджана — 6 июня
8. Гран-при Канады — 13 июня
9. Гран-при Франции — 27 июня
10. Гран-при Австрии — 4 июля
11. Гран-при Великобритании — 18 июля
12. Гран-при Венгрии — 1 августа
Летний перерыв
13. Гран-при Бельгии — 29 августа
14. Гран-при Нидерландов — 5 сентября
15. Гран-при Италии — 12 сентября
16. Гран-при России — 26 сентября
17. Гран-при Сингапура — 3 октября
18. Гран-при Японии — 10 октября
19. Гран-при США — 24 октября
20. Гран-при Мексики — 31 октября
21. Гран-при Бразилии* — 14 ноября
22. Гран-при Саудовской Аравии — 28 ноября
23. Гран-при Абу-Даби — 5 декабря 0