Еще один российский биатлонист заразился коронавирусом

Российский биатлонисти четыре человека из персонала мужской сборной России заразились коронавирусом.

Об этом рассказал старший тренер команды Юрий Каминский.

«Перед заключительным днем сдали очередные тесты, они оказались положительными у Александра Поварницына, а также четырех человек из персонала команды.

Мы следуем предписаниям Роспотребнадзора, поэтому все они временно останутся в Якутии», — приводит слова Каминского официальный сайт СБР.

Ранее коронавирус был обнаружен у другого российского биатлониста Петра Пащенко.

«Состояние Пащенко улучшалось с каждым днем. Он тренировался отдельно от команды, питался и жил тоже отдельно. В последние дни проводил небольшие аэробные тренировки. Поскольку томография показала, что у него 10 процентов поражения легких, ему пришлось пропить антибиотики.

После такой болезни нужно очень аккуратно и понемногу втягиваться в тренировочный процесс. Пока Петру придется остаться в Алдане — он сдал один отрицательный тест, но по правилам нужно сдать еще один», — добавил Каминский. 0