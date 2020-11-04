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    Еще один российский биатлонист заразился коронавирусом

    Прочие БиатлонКоронавирус в спорте
    Российский биатлонист Александр Поварницын и четыре человека из персонала мужской сборной России заразились коронавирусом.

    Александр Поварницын
    Александр Поварницын

    Об этом рассказал старший тренер команды Юрий Каминский.

    «Перед заключительным днем сдали очередные тесты, они оказались положительными у Александра Поварницына, а также четырех человек из персонала команды.

    Мы следуем предписаниям Роспотребнадзора, поэтому все они временно останутся в Якутии», — приводит слова Каминского официальный сайт СБР.

    Ранее коронавирус был обнаружен у другого российского биатлониста Петра Пащенко.

    «Состояние Пащенко улучшалось с каждым днем. Он тренировался отдельно от команды, питался и жил тоже отдельно. В последние дни проводил небольшие аэробные тренировки. Поскольку томография показала, что у него 10 процентов поражения легких, ему пришлось пропить антибиотики.

    После такой болезни нужно очень аккуратно и понемногу втягиваться в тренировочный процесс. Пока Петру придется остаться в Алдане — он сдал один отрицательный тест, но по правилам нужно сдать еще один», — добавил Каминский. 0

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