Российские гимнасты снялись с чемпионата Европы

Сборная России по спортивной гимнастике снялась с чемпионата Европы, сообщил главный тренер команды Андрей Родионенко.

Турнир пройдет в турецком Мерсине с 9 по 20 декабря (мужчины — с 9 по 13, женщины — с 17 по 20).

«Сборная России снялась с чемпионата Европы 2020 года. Это связано с эпидемиологической ситуацией.

Наша основная цель — сохранение здоровья наших спортсменов и тренеров. У команды цель — Олимпиада, и каждый член сборной России является ее золотым фондом.

Задачей на предстоящем чемпионате Европы было завоевание олимпийских лицензий, но так как олимпийская квалификация была перенесена на чемпионат Европы 2021 года, мы решили не рисковать.

Спасибо большое всем нашим организациям, которые заботятся о нас. Мы готовимся к следующему чемпионату Европы и очень дорожим нашими спортсменами всех уровней.

Они будут бороться на Олимпиаде за медали самого высокого достоинства», — сказал Родионенко «Р-Спорту». 0