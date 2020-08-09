Квят: Мы снова провели отличную гонку

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги Гран-при 70-летия «Формулы-1».

Российский гонщик финишировал на десятой строчке, набрав второе очко в сезоне. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«После вчерашнего мы очень довольны, мы снова провели отличную гонку. Только в отличие от прошлой недели теперь в конце заезда не было никакой драмы. В этот раз все прошло спокойно.

К сожалению, мы заработали всего одно очко. Тем не менее, я могу быть доволен гонкой. Мы отлично поработали как команда, отыграли шесть-семь позиций. Так что ощущения отличные», — приводит слова Квята youtube-канал «Формулы-1». 0