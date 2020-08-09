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    Квят: Мы снова провели отличную гонку

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги Гран-при 70-летия «Формулы-1».

    Даниил Квят
    Даниил Квят

    Российский гонщик финишировал на десятой строчке, набрав второе очко в сезоне. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

    «После вчерашнего мы очень довольны, мы снова провели отличную гонку. Только в отличие от прошлой недели теперь в конце заезда не было никакой драмы. В этот раз все прошло спокойно.

    К сожалению, мы заработали всего одно очко. Тем не менее, я могу быть доволен гонкой. Мы отлично поработали как команда, отыграли шесть-семь позиций. Так что ощущения отличные», — приводит слова Квята youtube-канал «Формулы-1». 0

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