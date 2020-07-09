Квят может лишиться места в «Альфа Таури» из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Руководство команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл» планирует вернуть немецкого пилота, сообщает портал Motorsport-Total.

По информации источника, в связи с переходом Феттеля российский пилот Даниил Квят покинет дочернюю команду «быков» «Альфа Таури».

На данный момент Феттель выступает за «Феррари», контракт с которым истекает по окончании сезона-2020. В мае стало известно, что итальянская команда не намерена предлагать пилоту новое соглашение. Его место займет Карлос Сайнс. По словам Феттеля, он не исключает завершения карьеры.

Квят выступает в «Формуле-1» с 2014 года, представляя на протяжении этого времени систему «Ред Булл», за основную команду он выступал в сезонах 2015 и 2016 годов. В 2018 году он являлся пилотом по развитию «Феррари». Всего 26-летний россиянин трижды поднимался на подиум, в первой гонке нынешнего сезона, которая прошла в воскресенье в Австрии, он сошел с дистанции. 0