Чемпион мира на 100-метровке временно отстранен за пропуск допинг-тестов

Американский спринтерна своей странице в Twitter сообщил, что получил предупреждение за пропуск третьего допинг-теста в течение года.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) временно отстранил спортсмена с 14 мая 2020 года.

Американец пропустил допинг-тесты 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года.

«Я хочу, чтобы все вы знали о ситуации, с которой я сейчас столкнулся. Несколько дней назад AIU принял решение, которое в течение 6 месяцев я пытался обжаловать, о том, что я пропустил тест 9 декабря.

Но не говорите мне, что я "пропустил" тест, если вы подкрадываетесь к моей двери без моего ведома (припарковались за воротами и вошли внутрь… нет записей, что кто-то приходил ко мне). Постучали, когда я был на рождественском шопинге в торговом центре, который находится в пяти минутах ходьбы (у меня есть чеки и банковские выписки), и даже не удосужились позвонить мне или как-то со мной связаться.

После шопинга я купил еду и вернулся до истечения времени (доступности), так что не думаю, что допинг-офицер ждал меня целый час. Кто знает, приходил ли он вообще.

Я никогда не использовал и никогда не буду использовать какие-либо добавки или препараты, повышающие результат. Я готов проходить тесты на допинг каждый день до конца карьеры, чтобы доказать невиновность», — написал Коулмен. 0