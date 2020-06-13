Замглавы РУСАДА: Дело Лысенко — это триумф глупости

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА)назвала триумфом глупости дело легкоатлета

Напомним, что спортсмен обвиняется не только в нарушении антидопинговых правил (пропуск тестов), но и в фальсификации документов, представленных в качестве доказательств его невиновности.

Чтобы аннулировать один из пропусков, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) предоставила поддельную справку.

После того как обман вскрылся, несколько чиновников федерации, включая президента Дмитрия Шляхтина, покинули организацию. А World Athletics наложил на ВФЛА штраф в размере 5 млн евро.

«Я думаю, что у World Athletics нет предубеждений по поводу ВФЛА, просто у них гораздо меньше доверия к ВФЛА.

Там приходит временное руководство, потом новое руководство, и на каждого руководителя ВФЛА они смотрят всё более скептически.

Взаимодействие World Athletics с Дмитрием Шляхтиным было медленным, но они, возможно, доверяли ему, было движение вперёд в этом плане.

Но затем во время работы Шляхтина появлялись случаи запрещённого сотрудничества с дисквалифицированными тренерами Виктором Чёгиным и Владимиром Казариным.

Потом появилось дело Лысенко — это же триумф глупости, который стал публичным.

Понятно, что не сам Шляхтин делал эту справку. Но он наверняка был в курсе и как минимум это не остановил.

Более абсурдного примера, чтобы взять и загнать себя в худшую ситуацию, сложно представить.

Если делать учебник для каких-либо бизнес-кейсов по спортивному менеджменту, то дело Лысенко — это пример того, как не надо делать, это сюрреалистичный пример», — приводит слова Пахноцкой РИА «Новости». 0