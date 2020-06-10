МОК утвердил лишение Каниськиной серебряной медали ОИ-2012

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил аннулирование результатов россиянкина Олимпиаде-2012 и женской сборной России по хоккею на Играх-2014.

В среду исполком МОК перераспределил медали на Олимпийских играх 2012, 2014 и 2016 годов, сообщает Sportbox.ru.

МОК утвердил лишение российской легкоатлетки Ольги Каниськиной серебряной медали Олимпиады 2012 года в соревнованиях по спортивной ходьбе.

Россиянка заняла второе место на дистанции 20 км, но позднее была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Также было аннулировано пятое место Аниси Кирдяпкиной.

Также исполком МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею, которая заняла шестое место на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх восемь российских хоккеисток, пять из них после этого были оправданы в CAS. 0