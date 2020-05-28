Бостонский марафон отменен впервые за 124-летнюю историю

Власти Бостона приняли решение отменить ежегодный Бостонский марафон, который проводится 124 года без перерыва, сообщает пресс-служба соревнований.

Изначально марафон должен был пройти 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 14 сентября.

Теперь организаторы и власти города решили полностью отменить соревнования и провести марафон в виртуальном формате. Всем участникам вернут деньги за внесенные ранее взносы.

В начале сентября участники виртуального забега должны будут преодолеть 42 километра в течении шести часов и предоставить доказательства результатов организаторам.

Все участники виртуального забега получат памятные призы. 0