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    Бостонский марафон отменен впервые за 124-летнюю историю

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    Власти Бостона приняли решение отменить ежегодный Бостонский марафон, который проводится 124 года без перерыва, сообщает пресс-служба соревнований.

    Бостонский марафон
    Бостонский марафон

    Изначально марафон должен был пройти 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 14 сентября.

    Теперь организаторы и власти города решили полностью отменить соревнования и провести марафон в виртуальном формате. Всем участникам вернут деньги за внесенные ранее взносы.

    В начале сентября участники виртуального забега должны будут преодолеть 42 километра в течении шести часов и предоставить доказательства результатов организаторам.

    Все участники виртуального забега получат памятные призы. 0

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