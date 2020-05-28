Бостонский марафон отменен впервые за 124-летнюю историю

Бостонский марафон
globallookpress.com
Изначально марафон должен был пройти 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 14 сентября.
Теперь организаторы и власти города решили полностью отменить соревнования и провести марафон в виртуальном формате. Всем участникам вернут деньги за внесенные ранее взносы.
В начале сентября участники виртуального забега должны будут преодолеть 42 километра в течении шести часов и предоставить доказательства результатов организаторам.
Все участники виртуального забега получат памятные призы. 0