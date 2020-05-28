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    Этап Гран-при Нидерландов не состоится в 2020 году

    Прочие Коронавирус в спорте Автоспорт Формула-1
    Организаторы Гран-при Нидерландов официально сообщили об отмене гонки в 2020 году.

    Этап Гран-при Нидерландов не состоится в 2020 году
    Этап Гран-при Нидерландов не состоится в 2020 году

    «Из-за распространения коронавируса по всему миру первый Гран-при Нидерландов Формулы-1 был окончательно перенесен на 2021 год. Все купленные билеты остаются действительными. Оставайтесь в безопасности», — говорится в заявлении.

    Изначально Гран-при Нидерландов планировалось провести 1–3 мая, но этап был отложен из-за пандемии коронавируса.

    Ожидается, что новый сезон Формулы-1 начнется 4–5 июля, когда состоится Гран-при Австрии. Ранее были отменены три этапа сезона — в Австралии, в Монако и во Франции. 0

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