Этап Гран-при Нидерландов не состоится в 2020 году

Организаторы Гран-при Нидерландов официально сообщили об отмене гонки в 2020 году.

«Из-за распространения коронавируса по всему миру первый Гран-при Нидерландов Формулы-1 был окончательно перенесен на 2021 год. Все купленные билеты остаются действительными. Оставайтесь в безопасности», — говорится в заявлении.

Изначально Гран-при Нидерландов планировалось провести 1–3 мая, но этап был отложен из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что новый сезон Формулы-1 начнется 4–5 июля, когда состоится Гран-при Австрии. Ранее были отменены три этапа сезона — в Австралии, в Монако и во Франции. 0