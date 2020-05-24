Чемпион мира по прыжкам в длину оштрафован за нарушение карантина

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио, чемпион мира-2017 в прыжках в длинубыл задержан и оштрафован за нарушение закона о самоизоляции.

29-летний спортсмен был задержан в среду в одном из парков города Стелленбос (ЮАР), сообщает ВВС.

Ему был предписан штраф в 2500 южноафриканских рэндов (около 140 долларов) за употребление спиртного на публике и нарушение карантина.

В 2012 году Маньонга был отстранен от занятий легкой атлетикой на 18 месяцев после положительного теста на метамфетамин. Из-за этого он пропустил Олимпийские игры в Лондоне.

Спортсмен лечился от наркотической зависимости, после чего в 2015 году возобновил спортивную карьеру. 0