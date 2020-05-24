Чемпион мира по прыжкам в длину оштрафован за нарушение карантина

Луво Маньонга
globallookpress.com
29-летний спортсмен был задержан в среду в одном из парков города Стелленбос (ЮАР), сообщает ВВС.
Ему был предписан штраф в 2500 южноафриканских рэндов (около 140 долларов) за употребление спиртного на публике и нарушение карантина.
В 2012 году Маньонга был отстранен от занятий легкой атлетикой на 18 месяцев после положительного теста на метамфетамин. Из-за этого он пропустил Олимпийские игры в Лондоне.
Спортсмен лечился от наркотической зависимости, после чего в 2015 году возобновил спортивную карьеру. 0