ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Торган Азар, Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру«Боруссия» не рискует здоровьем Санчо. Подготовка к «Баварии» прошла успешно
  • 19:46
    • БАТЭ обыграл брестское «Динамо» в финале Кубка Белоруссии
  • 18:23
    • Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
  • 17:35
    • «Динамо» предложило восьми футболистам продлить контракты
  • 16:42
    • «Аугсбург» на выезде разгромил «Шальке»
  • 12:47
    • Месси хотел покинуть «Барселону» в 2016 году
    Все новости спорта

    Чемпион мира по прыжкам в длину оштрафован за нарушение карантина

    Прочие Легкая атлетикаКоронавирус в спорте
    Серебряный призер Олимпийских игр в Рио, чемпион мира-2017 в прыжках в длину Луво Маньонга был задержан и оштрафован за нарушение закона о самоизоляции.

    Луво Маньонга
    Луво Маньонга

    29-летний спортсмен был задержан в среду в одном из парков города Стелленбос (ЮАР), сообщает ВВС.

    Ему был предписан штраф в 2500 южноафриканских рэндов (около 140 долларов) за употребление спиртного на публике и нарушение карантина.

    В 2012 году Маньонга был отстранен от занятий легкой атлетикой на 18 месяцев после положительного теста на метамфетамин. Из-за этого он пропустил Олимпийские игры в Лондоне.

    Спортсмен лечился от наркотической зависимости, после чего в 2015 году возобновил спортивную карьеру. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Млада Болеслав» — «Славия» Прага
  • 1.90
  • Послезавтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Славия» бывшую команду Комличенко?
  • «Млада Болеслав» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Эрцгебирге» и «Дармштадт» много не забьют?
  • «Эрцгебирге» — «Дармштадт». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Дукла» прервать серию без поражений «Высочины»?
  • Экспресс дня 25 мая. Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Карло Анчелотти Футбол Преуспеет ли Анчелотти в «Эвертоне»?Клуб 25 лет не выигрывает трофеи 03:220
  • 21:08
    • «Рома» намерена продлить аренду Мхитаряна
  • 20:57
    • «Фортуна» упустила победу над «Кельном»
  • 20:46
    • Гендиректор «Химок»: Инвестор появится — будем в РПЛ. Нет — пойдем в ФНЛ
    Матч Лиги 1 «Саутенд Юнайтед» — «Лутон Таун» Футбол Есть ли жизнь за пределами АПЛ? Как коронавирус влияет на клубы и игроков из низших дивизионовМногие английские клубы столкнулись с серьезными трудностями из-за пандемии Вчера в 17:590
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Дукла» прервать серию без поражений «Высочины»?
  • 2.83
    •
  • 20:30
    • «Локомотив» начал тренировки под руководством Пашинина
  • 20:11
    • Артур переведён в дубль «Барселоны»
  • 19:59
    • Ковальчук: Я знаю о коронавирусе из первых уст, и это никакая не шутка
    Оливер Бирхофф Футбол По голу в течение трех минут. «Милан» сыграл вничью с «Челси» и провалил сезон 1999/2000Вспомним не самый яркий, но турнирно важный матч еврокубкового сезона 1999/2000 между «Миланом» и «Челси» Вчера в 16:080
  • 19:36
    • Чемпион мира по прыжкам в длину оштрафован за нарушение карантина
  • 19:16
    • «Халл Сити» сообщил о двух положительных тестах на коронавирус
  • 18:59
    • Касперович объяснил, почему не возглавит сборную России
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.83
  • Экспресс дня 25 мая
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эрцгебирге — Дармштадт
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Славия Прага
  • Футбол
  • Послезавтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон