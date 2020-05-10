Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Российский боецна турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) взял верх над бразильцем

Встреча состоялась в супертяжелой весовой категории. 42-летний россиянин победил раздельным решением судей 42-летнего бразильца — 29:28, 29:28, 28:29.

Теперь на счету Олейника 59 побед при 13 поражениях, еще один поединок признан несостоявшимся. Вердум потерпел восьмое поражение в 22 боях.

Главным событием UFC 249 станет бой бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона и Джастина Гейтжи. Турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменен. 0