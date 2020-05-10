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    Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

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    Российский боец Алексей Олейник на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.

    Алексей Олейник
    Алексей Олейник

    Встреча состоялась в супертяжелой весовой категории. 42-летний россиянин победил раздельным решением судей 42-летнего бразильца — 29:28, 29:28, 28:29.

    Теперь на счету Олейника 59 побед при 13 поражениях, еще один поединок признан несостоявшимся. Вердум потерпел восьмое поражение в 22 боях.

    Главным событием UFC 249 станет бой бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона и Джастина Гейтжи. Турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменен. 0

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