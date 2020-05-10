Нганну нанес Розенстрайку первое поражение в карьере

Фрэнсис Нганну
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Поединок продлился всего 19 секунд. Именно столько времени хватило камерунцу, чтобы нокаутировать соперника.
Для Нганну эта победа стала 15-й в карьере при трех поражениях. Розенстрайк потерпел первое поражение в 11 боях.
Главным событием UFC 249 станет бой бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона и Джастина Гейтжи. Турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменен. 0