Нганну нанес Розенстрайку первое поражение в карьере

На турнире UFC 249 в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся бой в тяжёлой весовой категории между 32-летними 33-летним французом

Поединок продлился всего 19 секунд. Именно столько времени хватило камерунцу, чтобы нокаутировать соперника.

Для Нганну эта победа стала 15-й в карьере при трех поражениях. Розенстрайк потерпел первое поражение в 11 боях.

Главным событием UFC 249 станет бой бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона и Джастина Гейтжи. Турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменен. 0