Трусова перешла в академию Плющенко

подтвердил переход фигуристкив свою академию.

Об этом Плющенко сказал «Спорт-Экспрессу».

«Документы в федерацию сейчас готовятся, несмотря на то, что сейчас везде карантин, думаю, доведем дело до конца. Сама спортсменка и ее тренер Сергей Розанов переходят в мою школу. Сережа будет ее тренировать в моей академии, будет отдельная группа, у меня школа большая, больше 150 детей», — сказал Плющенко.

«Переход Саши — осознанное решение, у нас системный подход, большие задачи. Два года до Олимпиады осталось, поэтому надо поскорее начинать готовиться с прицелом на эти игры. Будут ли другие переходы в эту группу? Ждите информации», — добавил он.

Ранее Трусова тренировалась в группе Этери Тутберидзе. 0