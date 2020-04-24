Косторная не намерена гоняться за титулами в стиле Загитовой или Медведевой

Чемпионка Европы 2020 годарассказала, как долго собирается продолжать карьеру, а также о главных целях в спорте.

«Я собираюсь кататься до Олимпиады в Пекине, очень хочу на нее попасть. Олимпиада — это мечта любого спортсмена. Потом, если появится возможность, буду выступать в шоу. Мне очень понравилось на шоу, где я выступала, и было бы интересно еще поработать.

По мне сам факт участия на Олимпиаде — это уже огромный успех. Стать второй — и вовсе очень крутой результат, который под силу единицам. Быть в тройке лучших на всю планету — разве это не повод для радости, гордости за себя?

У меня нет гонки за титулами, как, допустим, было у Алины Загитовой. Ей было важно собрать все медали. Или как у Жени Медведевой, которая на Олимпиаде стала второй и теперь продолжает кататься, чтобы стать первой.

Я же просто наслаждаюсь моментом своей спортивной карьеры, получая удовольствия от того, что делаю. И у меня нет какого-то списка достижений, который нужно обязательно выполнить.

Важнейшая цель, к которой я иду — это участие на Олимпиаде. Хотя бы просто попасть, я уже буду довольна собой и своей карьерой. Повторюсь, я хочу побеждать, но поражение на Олимпиаде или другом турнире не станет для меня катастрофой», — приводит слова Косторной «Бизнес Online». 0