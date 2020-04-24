КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ньюкасла»Нет короткого пути на вершину. «Ньюкасл» не сможет пойти по следам «Манчестер Сити»
  • 13:07
    • Сборная России по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022
  • 12:04
    • «Ролан Гаррос» вновь перенесен из-за коронавируса
  • 11:15
    • FourFourTwo назвал лучшего футболиста за последние 25 лет
  • 07:00
    • Футболист «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса
  • 23:55
    • Джикия: Конечно же, стыдно за 8-е место! Никто в команде не доволен
    Все новости спорта

    Косторная не намерена гоняться за титулами в стиле Загитовой или Медведевой

    Прочие Фигурное катание Олимпизм
    Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная рассказала, как долго собирается продолжать карьеру, а также о главных целях в спорте.

    Алена Косторная
    Алена Косторная

    «Я собираюсь кататься до Олимпиады в Пекине, очень хочу на нее попасть. Олимпиада — это мечта любого спортсмена. Потом, если появится возможность, буду выступать в шоу. Мне очень понравилось на шоу, где я выступала, и было бы интересно еще поработать.

    По мне сам факт участия на Олимпиаде — это уже огромный успех. Стать второй — и вовсе очень крутой результат, который под силу единицам. Быть в тройке лучших на всю планету — разве это не повод для радости, гордости за себя?

    У меня нет гонки за титулами, как, допустим, было у Алины Загитовой. Ей было важно собрать все медали. Или как у Жени Медведевой, которая на Олимпиаде стала второй и теперь продолжает кататься, чтобы стать первой.

    Я же просто наслаждаюсь моментом своей спортивной карьеры, получая удовольствия от того, что делаю. И у меня нет какого-то списка достижений, который нужно обязательно выполнить.

    Важнейшая цель, к которой я иду — это участие на Олимпиаде. Хотя бы просто попасть, я уже буду довольна собой и своей карьерой. Повторюсь, я хочу побеждать, но поражение на Олимпиаде или другом турнире не станет для меня катастрофой», — приводит слова Косторной «Бизнес Online». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • Фергюсон — Гэйджи
  • 1.68
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Смолевичи» и минское «Динамо» выдадут игру с забитыми мячами?
  • «Смолевичи» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Неман» продолжит удачно играть с «Энергетиком»?
  • «Неман» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Увезет ли БАТЭ победу из Городеи?
  • «Городея» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Интер» — «Милан». Лига чемпионов 2002/2003 Футбол Статусно, а потому и не результативно. О миланском дерби в 1/2 Лиги чемпионов сезона 2002/2003О матче между «Интером» и «Миланом» на «Джузеппе Меацца» Вчера в 14:530
  • 08:53
    • Завершение Серии А отложили на 2 августа
  • 14:37
    • Рой Кин не пошел бы на снижение зарплаты, если бы играл в топ-клубе
  • 14:19
    • Медведев назвал выплаты УЕФА «хорошей помощью»
    Симоне Индзаги Футбол «Лацио» получил уникальный шанс на чемпионствоСмогут ли римляне завоевать скудетто? Вчера в 06:120
  • Экспресс дня

  • Улучшит ли БАТЭ свои позиции?
  • 3.53
    •
  • 14:03
    • Парфенову неприятно слушать о «зажравшихся футболистах»
  • 13:49
    • Невилл покинет пост главного тренера женской сборной Англии
  • 13:36
    • Тарасов рассказал о сроках возвращения в общую группу
    Лионель Месси и Филиппе Коутиньо Футбол Пан или пропал. Насколько удачны трансферы «Барселоны»?Изучаем все трансферы каталонцев после трансферного бана — удачные и не очень Вчера в 02:310
  • 13:20
    • Косторная не намерена гоняться за титулами в стиле Загитовой или Медведевой
  • 12:54
    • Донецкий «Шахтер» возобновил тренировки
  • 12:37
    • Парфенов: Для футболистов играть без зрителей — это пытка
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Худжанд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Файзканд — Истаравшан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Истиклол — Куктош
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ашхабад — Небитчи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Городея — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.53
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон