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    Экс-глава «Феррари» стал водителем скорой помощи

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    Бывший глава команды Формулы-1 «Феррари» Маурицио Арривабене присоединился к борьбе с пандемией коронавируса.

    Маурицио Арривабене
    Маурицио Арривабене

    63-летний Арривабене теперь помогает медицинским службам Италии в качестве водителя скорой помощи, сообщает Il Resto del Carlino.

    Также Арривабене является независимым советником совета директоров футбольного клуба «Ювентус» и членом спортивной Академии бизнеса в рамках коммерческого университета Луиджи Боккини.

    Арривабене руководил командой «Феррари» с 2015-го по 2018-й. В начале прошлого года он покинул Скудерию, его место занял Маттиа Бинотто, работавший при нем техническим директором. 0

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