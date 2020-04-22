Экс-глава «Феррари» стал водителем скорой помощи

Бывший глава команды Формулы-1 «Феррари»присоединился к борьбе с пандемией коронавируса.

63-летний Арривабене теперь помогает медицинским службам Италии в качестве водителя скорой помощи, сообщает Il Resto del Carlino.

Также Арривабене является независимым советником совета директоров футбольного клуба «Ювентус» и членом спортивной Академии бизнеса в рамках коммерческого университета Луиджи Боккини.

Арривабене руководил командой «Феррари» с 2015-го по 2018-й. В начале прошлого года он покинул Скудерию, его место занял Маттиа Бинотто, работавший при нем техническим директором. 0