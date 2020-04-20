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    Гран-при Испании пройдет при пустых трибунах

    Прочие Формула-1 АвтоспортКоронавирус в спорте
    Организаторы Гран-при Испании заявили, что готовы провести этап «Формулы-1» при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

    «Формула-1»
    «Формула-1»

    «С руководством "Формулы-1" мы обсуждали различные сценарии. Один из них заключается в том, что сезон начнется летом, а другой — в сентябре.

    Нас спросили, если чемпионат стартует летом, сможем ли мы провести этап при пустых трибунах. Мы ответили — да.

    С одной стороны, это позволит нам принять гонку в этом году, с другой — получить большее уверенности при переговорах о Гран-при на сезон в 2021 году.

    Мы считаем, что, учитывая весь наш опыт и учитывая, что это будет гонка без аудитории, мы могли бы подготовить все за две или три недели, как только получим подтверждение», — приводит Marca слова директор автодрома «Барселона-Каталунья» Хоана Фонтсере.

    Ранее были перенесены или отменены первые девять этапов, а проведение Гран-при Франции в конце июня находится под вопросом из-за запрета на организацию массовых мероприятий на территории страны.

    Гран-при Австрии запланирован на 5 июля. Его также планируется провести без зрителей. 0

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