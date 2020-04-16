Кравцов: Решение об отмене ЧМ по шорт-треку было ожидаемо

Президент Союза конькобежцев Россиизаявил, что решение по отмене чемпионата мира по шорт-треку 2020 года было ожидаемым.

ISU в феврале сообщил, что чемпионат мира не состоится в запланированные даты 13-15 марта в Сеуле из-за распространения коронавируса в регионе.

В четверг, 16 апреля, было объявлено об отмене соревнований.

«Ожидаемое решение. Летом проводить чемпионат мира невозможно, а осенью уже начинается новый сезон, и турнир накладывается на плотный календарь.

Когда изначально его переносили, еще никто не представлял, что будет впереди, а позднее стало понятно, что чемпионат мира вряд ли пройдет.

Спортсмены всё понимают, будет новый сезон, будет и чемпионат мира», — сказал Кравцов «Р-Спорту». 0