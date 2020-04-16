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    Кравцов: Решение об отмене ЧМ по шорт-треку было ожидаемо

    Прочие Шорт-трекКоронавирус в спорте
    Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что решение по отмене чемпионата мира по шорт-треку 2020 года было ожидаемым.

    Алексей Кравцов
    Алексей Кравцов

    ISU в феврале сообщил, что чемпионат мира не состоится в запланированные даты 13-15 марта в Сеуле из-за распространения коронавируса в регионе.

    В четверг, 16 апреля, было объявлено об отмене соревнований.

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    • «Ожидаемое решение. Летом проводить чемпионат мира невозможно, а осенью уже начинается новый сезон, и турнир накладывается на плотный календарь.

    Когда изначально его переносили, еще никто не представлял, что будет впереди, а позднее стало понятно, что чемпионат мира вряд ли пройдет.

    Спортсмены всё понимают, будет новый сезон, будет и чемпионат мира», — сказал Кравцов «Р-Спорту». 0

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