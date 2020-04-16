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    Формула-1 не исключает изменения последовательности этапов

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    Формула-1 на своем официальном сайте сообщает о пересмотре календаря из-за пандемии коронавируса.

    Формула-1
    Формула-1

    Руководители «королевских гонок» не исключают изменения последовательности этапов в нынешнем сезоне.

    «Сейчас никто не может сказать точно, когда улучшится ситуация, но когда это произойдет, мы будем готовы проводить гонки. Мы все стремимся обеспечить болельщикам проведение чемпионата-2020.

    Формула-1 работает с организаторами над пересмотром календаря на 2020 год, в котором последовательность и сроки проведения гонок могут значительно отличаться от первоначального календаря», — говорится в сообщении.

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