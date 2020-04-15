UFC намерен провести турнир в мае

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намерено в мае провести турнир на частном острове, сообщает ESPN.

По информации источника, организаторы UFC намерены забронировать шоу на 9 мая, по плану оно должно стать первым большим спортивным мероприятием с марта из-за продолжающейся пандемией коронавируса.

Хотя местоположение проведения мероприятия еще предстоит определить, UFC отчаянно работает над тем, чтобы собрать несколько боев, которые ранее были забронированы для других кардов. Главным событием турнира должен стать бой за временный титул UFC в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гейтжи, который первоначально ожидался для UFC 249 18 апреля.

Напомним, ранее UFC из-за пандемии коронавируса отменил турниры, намеченные на 21 и 28 марта, 11 и 18 апреля. 0