Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Турнир, который был запланирован на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня нам позвонили с самого высокого уровня и сказали отменить этот турнир», — приводит слова президента UFC Дэйна Уайта ESPN.

UFC 249 изначально должен был состояться в Бруклине, но из-за коронавируса Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила его проведение. Однако глава UFC заявил, что будет проводить турниры организации на частном острове.

Возглавить турнир должен был бой американцев Джастина Гейтжи и Тони Фергюсона за временный пояс в легком весе. Напомним, что Гейтжи заменил Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что не смог покинуть Россию из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. 0