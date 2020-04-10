КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Моуринью провел индивидуальную тренировку в карантинАПЛ переживает кризис мотивации и формы игроков
  • 07:01
    • Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
  • 22:28
    • Месси опроверг слухи об интересе «Интера»
  • 22:00
    • Фетисов: В России полупустые стадионы и большие зарплаты. Есть смысл задуматься об этом
  • 19:27
    • Мужской чемпионат Европы перенесен на 2022 год
  • 18:57
    • РФБ и ФОНБЕТ запускают чемпионат России по кибербаскетболу
    Все новости спорта

    Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

    Прочие Коронавирус в спорте Единоборства
    Турнир UFC 249, который был запланирован на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса.

    Дэна Уайт
    Дэна Уайт

    «Сегодня нам позвонили с самого высокого уровня и сказали отменить этот турнир», — приводит слова президента UFC Дэйна Уайта ESPN.

    UFC 249 изначально должен был состояться в Бруклине, но из-за коронавируса Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила его проведение. Однако глава UFC заявил, что будет проводить турниры организации на частном острове.

    Возглавить турнир должен был бой американцев Джастина Гейтжи и Тони Фергюсона за временный пояс в легком весе. Напомним, что Гейтжи заменил Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что не смог покинуть Россию из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • Фергюсон — Гэйджи
  • 1.68
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Неман» очки в домашнем матче?
  • «Неман» — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Энергетик-БГУ» продлить победную серию?
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Истаравшан» прервет беспроигрышную серию «Куктоша»?
  • «Истаравшан» — «Куктош». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Джанни Инфантино должен спасти футбол Футбол Сможет ли ФИФА вытащить футбол из коронавирусной ямы?Футбол отражает жизнь, а футбольное руководство иногда напоминает реальные правительства Вчера в 13:060
  • 07:33
    • СМИ: Бундеслига вернется в начале мая
  • 09:07
    • Хабиб Нурмагомедов отреагировал на перенос UFC 249
  • 08:52
    • Глушаков: Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану
    Паоло Мальдини и Себастьяно Росс Футбол Вопреки прогнозам: В финале ЛЧ 1994-го года команду Кройфа разнес «Милан»Коронавирус никак не позволяет возобновиться еврокубковым матчам, поэтому вспомним об исторической игре 1994-го Вчера в 14:240
  • Экспресс дня

  • «Неман» справится дома с аутсайдером?
  • 2.64
    •
  • 08:36
    • Мюллер: Осенью я не планировал продлевать контракт с «Баварией»
  • 08:19
    • В Шотландии продлили приостановку сезона до 10 июня
  • 08:03
    • «Рома» намерена продлить аренду Мхитаряна
    Футбол в Бурунди Футбол Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить игратьОфициально в стране зафиксировано всего три случая заражения коронавирусом Вчера в 00:520
  • 07:48
    • В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона
  • 07:16
    • Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку
  • 16:14
    • Клуб Смолова снизил зарплаты из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.97
  • Прогноз на матч Неман — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.64
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истаравшан — Куктош
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Файзканд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Локомотив Памир — Душанбе-83
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Слуцк — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Городея — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон