Тренер объяснил возвращение Нурмагомедова в Россию перед боем с Фергюсоном

Тренер российского бойца MMAрассказал, почему спортсмен вернулся в Россию незадолго до боя против

Ранее Нурмагомедов объявил, что не примет участия в поединке за титул UFC в легком весе, поскольку находится в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Хабиб позвонил мне и спросил, могут ли они взять один день отдыха. Я разрешил, потому что происходило что-то непонятное.

А тремя часами позже он перезвонил и сказал: "Мы на пути в Абу-Даби. Нам сказали, что бой с Фергюсоном скорее всего пройдет там. Если турнир состоится, то мы переправим тебя к нам через три дня".

Я ждал от них новостей и готовился к вылету в Эмираты. В итоге звонок от них запоздал. Он был позже, потому что Хабиб застрял в Дубае, ему не позволяли перейти границу.

Когда Нурмагомедов приземлился в Эмиратах, они объявили о закрытии границы. Он застрял там, а потом отправился домой, когда выяснил, что и в Россию попасть становится все сложнее.

Дальше он полетел в Дагестан, и там все закрыли. Если бы ему не назвали Абу-Даби, он все еще был бы тут, в Сан-Хосе, и тренировался.

Но ему сказали, что турнир состоится в Эмиратах. Они ведь не пытались потерять главный бой собственного турнира», — сказал Мендес «Матч ТВ».

Президент промоушена Дэйна Уайт подтвердил, что на турнире UFC 249 Нурмагомедова заменит американец Джастин Гэтжи.

Поединок Гэтжи против Фергюсона должен состояться 18 апреля, однако место проведения ивента до сих пор неизвестно. 0