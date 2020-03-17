Гандбольный «Спартак» переименован в ЦСКА

Московский гандбольный клубпереименован в

Об этом сообщает сайт Федерации гандбола России.

Уже начал работу сайт новой команды.

«Решение было непростым. Мы понимаем, что ситуация беспрецедентна для мирового спорта, но надеемся, что болельщики останутся с нами и будут поддерживать команду, независимо от клубных предпочтений в других видах спорта. Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас с самого первого сезона, но сейчас мы должны двигаться дальше и выйти на новый уровень развития. Мы рассчитываем, что работа с ЦСКА привлечен в ряды наших болельщиков армейскую молодежь», — заявил исполнительный директор АНО «Столичный центр развития гандбола» Василий Славин.

Молодежный состав команды, созданный в 2018 году. будет также выступать под брендом ЦСКА. 0