Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса

Все матчи в Англии будут проводиться за закрытыми дверями из-за коронавируса, затронувшего множество соревнований во всем мире.

Матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Такое решение сегодня, 12 марта, примет кабинет министров на утреннем заседании, сообщает The Times.

Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.

Отмечается, что болельщики, имеющие сезонные абонементы и купившие билеты на отдельные матчи, смогут посмотреть игры с помощью интернет-трансляций, при этом из соображений безопасности трансляции в пабах проводиться не будут. 0