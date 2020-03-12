Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса

Матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах
globallookpress.com
Такое решение сегодня, 12 марта, примет кабинет министров на утреннем заседании, сообщает The Times.
Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.
Отмечается, что болельщики, имеющие сезонные абонементы и купившие билеты на отдельные матчи, смогут посмотреть игры с помощью интернет-трансляций, при этом из соображений безопасности трансляции в пабах проводиться не будут. 0