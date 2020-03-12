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    Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса

    Прочие Коронавирус в спорте
    Все матчи в Англии будут проводиться за закрытыми дверями из-за коронавируса, затронувшего множество соревнований во всем мире.

    Матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах
    Матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах

    Такое решение сегодня, 12 марта, примет кабинет министров на утреннем заседании, сообщает The Times.

    Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.

    Отмечается, что болельщики, имеющие сезонные абонементы и купившие билеты на отдельные матчи, смогут посмотреть игры с помощью интернет-трансляций, при этом из соображений безопасности трансляции в пабах проводиться не будут. 0

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