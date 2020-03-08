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    Йоханнес Бе взял золото в масс-старте в Чехии

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    Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на 15 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Месте (Чехия).

    Йоханнес Бе
    Йоханнес Бе

    Победитель преодолел дистанцию за 39 минут 32,7 секунды, допустив три промаха.

    Вторым в гонке стал француз Эмильен Жаклен, третьим — немец Арнд Пайффер.

    Лучший из россиян — Матвей Елисеев — промахнулся 2 раза и финишировал 16-м, Эдуард Латыпов с девятью промахами стал 28-м. Лидер сборной Александр Логинов пропустил гонку по состоянию здоровья.

    Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место (Чехия)
    Мужчины. Масс-старт. 15 км

    1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 39.32,7 (3 промаха).
    2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 15,1 (0).
    3. Арнд Пайффер (Германия) — +25,0 (3)
    4. Дмитрий Пидручный (Украина) — +27,9
    5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +27,9…
    14. Мартен Фуркад (Франция) — +1.32,5 (3)
    16. Матвей Елисеев (Россия) — +59,8 (4)…
    28. Эдуард Латыпов — +4.41,0 (9).     0

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