Йоханнес Бе взял золото в масс-старте в Чехии

Норвежский биатлонистстал победителем масс-старта на 15 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Месте (Чехия).

Победитель преодолел дистанцию за 39 минут 32,7 секунды, допустив три промаха.

Вторым в гонке стал француз Эмильен Жаклен, третьим — немец Арнд Пайффер.

Лучший из россиян — Матвей Елисеев — промахнулся 2 раза и финишировал 16-м, Эдуард Латыпов с девятью промахами стал 28-м. Лидер сборной Александр Логинов пропустил гонку по состоянию здоровья.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место (Чехия)

Мужчины. Масс-старт. 15 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 39.32,7 (3 промаха).

2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 15,1 (0).

3. Арнд Пайффер (Германия) — +25,0 (3)

4. Дмитрий Пидручный (Украина) — +27,9

5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +27,9…

14. Мартен Фуркад (Франция) — +1.32,5 (3)

16. Матвей Елисеев (Россия) — +59,8 (4)…

28. Эдуард Латыпов — +4.41,0 (9). 0