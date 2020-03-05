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    Тихонов назвал Губерниева «болваном»

    Прочие Биатлон Допинг
    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения со стороны известного комментатора Дмитрия Губерниева.

    Александр Тихонов
    Александр Тихонов

    Губерниев опубликовал документ, согласно которому сотрудница IBU Сара Фуссек после слов Тихонова обратилась в полицию, подозревая россиянина Александра Логинова в нарушении антидопинговых правил.

    «Я никогда в жизни не видел ее и понятия не имею, как она выглядит. С Александром Касперовичем я физически не виделся на чемпионате мира. К Логинову я не подходил абсолютно.

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    • Губерниев просто пытается укусить того, кого укусить невозможно, вот и все. Он лишний раз хочет накинуть. Губерниев — болван, который на 30-40% развалил наш биатлон со своей командой», — цитирует Тихонова «Р-Спорт». 0

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