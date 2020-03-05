Тихонов назвал Губерниева «болваном»

Четырехкратный олимпийский чемпионответил на обвинения со стороны известного комментатора

Губерниев опубликовал документ, согласно которому сотрудница IBU Сара Фуссек после слов Тихонова обратилась в полицию, подозревая россиянина Александра Логинова в нарушении антидопинговых правил.

«Я никогда в жизни не видел ее и понятия не имею, как она выглядит. С Александром Касперовичем я физически не виделся на чемпионате мира. К Логинову я не подходил абсолютно.

Губерниев просто пытается укусить того, кого укусить невозможно, вот и все. Он лишний раз хочет накинуть. Губерниев — болван, который на 30-40% развалил наш биатлон со своей командой», — цитирует Тихонова «Р-Спорт». 0