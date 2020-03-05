Губерниев обвинил Тихонова в стукачестве

Известный комментаторзаявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU, которая стала информатором в деле об обыске номеров российского биатлонистаи его личного тренерана ЧМ-2020 в Антхольце, опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона

«Ребята, интересное! Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок. Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова... Александра Тихонова!

Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Доки официальные!», — написал Губерниев на своем канале в Telegram.

Напомним, что обыски в номерах Логинова и Касперовича прошли 22 февраля. После этого российский спортсмен снялся с выступления в масс-старте, а позже не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.

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