Губерниев обвинил Тихонова в стукачестве

«Ребята, интересное! Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок. Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова... Александра Тихонова!
Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Доки официальные!», — написал Губерниев на своем канале в Telegram.
Напомним, что обыски в номерах Логинова и Касперовича прошли 22 февраля. После этого российский спортсмен снялся с выступления в масс-старте, а позже не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.
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Фрагмент документа по делу Логинова , полученный по каналам связи из Италии !!!! Очень много бессмыслицы про Логинова , что он мог что-то принимать и как Касперович мог ему что-то передавать !!!! Но все движения вокруг аккредитации Касперовича , доносы в полицию , обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова !!!! С чем я всех и поздравляю !!!! Выводы каждый сделает сам !!! 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 #естьунассомнениячтотымилчеловекстукачок #дурилкакартонная #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #александртихонов #александрлогинов #александркасперович