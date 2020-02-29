Йохауг выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Лахти

Йохауг преодолела дистанцию за 23 минуту 53,3 секунды.
Второе место заняла шведка Эбба Андерссон, отставшая от лидера на 3,4 секунды. Замкнула тройку сильнейших финка Криста Пармакоски, ее отставание составило 11,8 секунды.
Россиянка Наталья Непряева финишировала шестой, проиграв лидеру 31,2 секунды.
Лахти (Финляндия). Кубок мира
Женщины. Дистанционные соревнования. Индивидуальная гонка, 10 км (К)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23,53,3
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 3,4
3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 11,8
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 21,9
5. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 25,0
6. Наталья Непряева (Россия) — 31,2
17. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.20,7
20. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.30,9
26. Лидия Дуркина (Россия) — 2.08,7
30. Анна Нечаевская (Россия) — 2.16,9
38. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.44,3 0