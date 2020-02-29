Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе КМ в Лахти

Александр Большунов
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Лидер общего зачеты уступил только финну Иво Нисканену, от которого отстал на 10,1 секунды.
Замкнул тройку сильнейших норвежец Ханс Кристер Холунд.
Другой норвежец Йоханнес Клебо финишировал на восьмом месте.
Лахти (Финляндия). Кубок мира
Мужчины. Дистанционные соревнования. Индивидуальная гонка, 15 км (К)
1. Иво Нисканен (Финляндия) — 32.15,5
2. Александр Большунов (Россия) — отставание 10,1
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 28,8
4. Илья Семиков (Россия) — 38,8
5. Шур Рете (Норвегия) — 47,9
6. Симен Крюгер (Норвегия) — 49,4
9. Александр Бессмертных (Россия) — 55,1
10. Иван Якимушкин (Россия) — 59,3
11. Алексей Червоткин (Россия) — 1.00,9
15. Андрей Собакарев (Россия) — 1.18,1
19. Евгений Белов (Россия) — 1.35,2 0