ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаТактический мастер-класс Гвардиолы позволил «Ман Сити» победить на «Бернабеу»
  • 15:35
    • VAR в РПЛ будет проверять вратарей при пенальти
  • 07:01
    • Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мексике
  • 00:56
    • «Ман Сити» одержал волевую победу над «Реалом»
  • 00:54
    • «Ювентус» проиграл «Лиону» во Франции
  • 00:42
    • Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»
    Все новости спорта

    Россия стала шестой в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону

    Прочие Биатлон
    На чемпионате Европы в белорусских Раубичах состоялся сингл-микст.

    Кирилл Стрельцов
    Кирилл Стрельцов

    Россию в гонке представляли Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов. Российская команда показала в гонке шестой результат.

    Победу в гонке одержала команда Норвегии.

    Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь. Сингл-микст

    1. Норвегия (Каролин Эрдаль, Эндре Стрёмсхейм) — 47.12,2 (0+12).
    2. Германия (Штефани Шерер, Юстус Штрелов) — +11,5 (0+5).
    3. Украина (Анастасия Меркушина, Руслан Ткаленко) — +11,8 (0+7).
    6. Россия (Евгения Павлова, Кирилл Стрельцов) — +1.34,2 (0+7). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Один в поле не воин. Кроме Логинова у России не было команды на ЧМ
  • 25/02/2020 в 02:35
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»
  • 1.75
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли МЮ игру под свой контроль?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Забьет ли «Арсенал» еще?
  • «Арсенал» — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Второй матч между «Порту» и «Байером» будет голевым
  • «Порту» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Челси» — «Бавария» Футбол ЛЧ. «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне, «МанСити» одолел «Реал», поражение «Ювентуса»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 01:030
  • 16:13
    • Кулибали летом перейдет в ПСЖ
  • 15:58
    • «Рига» Кононова стала пятой на Кубке ФНЛ
  • 15:47
    • «МЮ» и «Барселона» сделали предложения по трансферу Вернера
    Евгений Малкин Хоккей НХЛ. 900-й матч Малкина, дебют Наместникова за «Колорадо», передача КаменеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля 09:370
  • Экспресс дня

  • На «Самара Арена» голов будет мало?
  • 2.80
    •
  • 15:15
    • Россия стала шестой в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону
  • 12:05
    • Рэмзи: В противостоянии «Юве» и «Лиона» ничего не закончено
  • 11:51
    • Де Брейне: Для первого матча — это очень хороший результат
    Кике Сетьен Футбол «Барселона» прибавляет при Сетьене, Гаттузо скопировал тактику МоуриньюГлавные выводы после ничьей в матче «Наполи» — «Барселона» Вчера в 19:090
  • 11:36
    • Ибрагимович готов продлить контракт с «Миланом»
  • 11:22
    • Лэмпард планирует продать восемь игроков «Челси»
  • 11:07
    • Российский боец ММА попал в ДТП в Таиланде
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.94
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Порту — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мальме — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.76
  • Прогноз на матч ЛАСК — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.73
  • Прогноз на матч Базель — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гент — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Арсенал — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон