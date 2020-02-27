Россия стала шестой в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону

Кирилл Стрельцов
globallookpress.com
Россию в гонке представляли Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов. Российская команда показала в гонке шестой результат.
Победу в гонке одержала команда Норвегии.
Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь. Сингл-микст
1. Норвегия (Каролин Эрдаль, Эндре Стрёмсхейм) — 47.12,2 (0+12).
2. Германия (Штефани Шерер, Юстус Штрелов) — +11,5 (0+5).
3. Украина (Анастасия Меркушина, Руслан Ткаленко) — +11,8 (0+7).
6. Россия (Евгения Павлова, Кирилл Стрельцов) — +1.34,2 (0+7). 0