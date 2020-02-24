Анфиса Резцова: Кристина на ЧМ выступила бы не слабее Мироновой и Старых

«Самое главное для меня, чтобы Кристина выступала. Обидно, что на чемпионате мира ее не поставили ни на одну гонку.
Это неправильно, потому что она бы выступила не слабее Мироновой и той же Старых.
Думаю, что на чемпионате Европы она должна все-таки стартовать, потому что в Италии она готовилась, пока другие бежали гонки. Надеюсь, что на чемпионате Европы справедливость восторжествует.
Кристина должна быть в хорошей форме, хочу с ней поговорить, как вернется. И мне хочется узнать, как она себя чувствует. Не думаю, что она обозлилась после этой ситуации, хотя должна была обозлиться.
Тренеры обещали поставить Кристину на "индивидуалку" — не поставили, обещали в эстафету, но потом оправдывались, что в эстафету не могут, так как она не стартовала в индивидуальных гонках.
Творится у них непонятный бардак», — цитирует «РИА Новости» Резцову. 0