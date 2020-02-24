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    Анфиса Резцова: Кристина на ЧМ выступила бы не слабее Мироновой и Старых

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    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила недовольство, что тренеры сборной России не дали ее дочери Кристине шанс выступить на чемпионате мира.

    Кристина Резцова
    Кристина Резцова

    «Самое главное для меня, чтобы Кристина выступала. Обидно, что на чемпионате мира ее не поставили ни на одну гонку.

    Это неправильно, потому что она бы выступила не слабее Мироновой и той же Старых.

    Думаю, что на чемпионате Европы она должна все-таки стартовать, потому что в Италии она готовилась, пока другие бежали гонки. Надеюсь, что на чемпионате Европы справедливость восторжествует.

    Кристина должна быть в хорошей форме, хочу с ней поговорить, как вернется. И мне хочется узнать, как она себя чувствует. Не думаю, что она обозлилась после этой ситуации, хотя должна была обозлиться.

    Тренеры обещали поставить Кристину на "индивидуалку" — не поставили, обещали в эстафету, но потом оправдывались, что в эстафету не могут, так как она не стартовала в индивидуальных гонках.

    Творится у них непонятный бардак», — цитирует «РИА Новости» Резцову. 0

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