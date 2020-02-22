Из-за обысков Логинов может пропустить эстафету на ЧМ

Старший тренер мужской сборной России по биатлонузаявил, чтоможет пропустить эстафету на чемпионате мира в Италии из-за обысков.

«Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения, и выдернуть его.

Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы — нет», — цитирует Белозерова ТАСС.

Напомним, что утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Мужская эстафета на чемпионате мира в Италии сегодня и начнется в 16:45 по мск. 0