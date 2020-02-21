Хованцев рассказал о причинах включения Гараничева в эстафету

Главный тренер сборной России по биатлонупрокомментировал включениев состав эстафетной команды на чемпионате мира в Антхольце.

Ранее Хованцев и президент СБР Владимир Драчёв заявляли, что вместо Гараничева в эстафете побежит юниор Карим Халили.

«Моё мнение — это моё мнение. Это было решение тренерского штаба, они сказали Евгению завтра стартовать.

Остался ли я при своём мнении? Я думаю, что это лучше не выносить до окончания эстафеты. У меня просто было своё мнение.

Какой результат ожидаю от мужской сборной в эстафете? Конечно, если брать протокол, то команды Норвегии и Франции выглядят сильнее. Сборные Германии и России, приблизительно, на одном уровне.

Это эстафета — здесь отрезки короче, 7,5 км, поэтому спортсмены смогут выдерживать примерно одинаковую скорость. Всё будет зависеть от стрельбы — нужна точная, хорошая стрельба.

Как чувствует себя Логинов, который испытывал проблемы с коленом? Всё нормально. Сегодня тренировался, готовится на 4-й этап», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём». 0