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    Хованцев рассказал о причинах включения Гараничева в эстафету

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    Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал включение Евгения Гараничева в состав эстафетной команды на чемпионате мира в Антхольце.

    Евгений Гараничев
    Евгений Гараничев

    Ранее Хованцев и президент СБР Владимир Драчёв заявляли, что вместо Гараничева в эстафете побежит юниор Карим Халили.

    «Моё мнение — это моё мнение. Это было решение тренерского штаба, они сказали Евгению завтра стартовать.

    Остался ли я при своём мнении? Я думаю, что это лучше не выносить до окончания эстафеты. У меня просто было своё мнение.

    Какой результат ожидаю от мужской сборной в эстафете? Конечно, если брать протокол, то команды Норвегии и Франции выглядят сильнее. Сборные Германии и России, приблизительно, на одном уровне.

    Это эстафета — здесь отрезки короче, 7,5 км, поэтому спортсмены смогут выдерживать примерно одинаковую скорость. Всё будет зависеть от стрельбы — нужна точная, хорошая стрельба.

    Как чувствует себя Логинов, который испытывал проблемы с коленом? Всё нормально. Сегодня тренировался, готовится на 4-й этап», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём». 0

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