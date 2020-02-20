Резцова может сменить гражданство, если не выступит на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина может сменить спортивное гражданство в том случае, если тренерский штаб сборной России не даст ей возможность выступить на чемпионате мира в Антхольце.

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын заявил, что Резцова выступит на чемпионате мира только в случае форс-мажора.

«Кристина — не слабейшая в команде. Они никто не берёт трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну.

С Кристиной общалась позавчера, она ничего не объясняет. Я спрашиваю её: "Почему ты не бежишь?" — "Мам, вот так. Не ставят и не ставят".

Буду ли я снова поднимать с ней вопрос о смене спортивного гражданства если так и не удастся выступить на чемпионате мира? Конечно», — цитирует Анфису Резцову «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что Кристина Резцова незадолго до старта мирового первенства спортсменка показала второй результат в контрольной тренировке. 0