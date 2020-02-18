Вирер: Ведя внутренний диалог с собой, поняла, что серебро будет прекрасным достижением

Итальянская биатлонисткарассказала о внутреннем диалоге с самой собой во время индивидуальной гонки в Антхольце в рамках чемпионата мира.

«Я вышла на старт индивидуальной гонки с большими амбициями: мне хотелось пробежать как можно лучше. Но, к сожалению, я допустила две глупые ошибки на рубеже и была не уверена, что из этого всего в итоге получится.

С чем были связаны промахи? Возможно, я просто поторопилась. Я отлично себя чувствовала по дистанции и подходила к каждому рубежу с чувством уверенности. Но признаюсь: на последней стрельбе меня потряхивало. Так рада, что справилась! Да и весь заключительный круг я была сама не своя: трясло.

На последнем круге я действительно старалась как могла, но я не стала бросаться в гонку сразу после заключительной стрельбы, а решила сохранить силы для финишного рывка. Но мои силы таяли с каждой сотней метров, и, ведя внутренний диалог с самой собой, я поняла, что и серебряная медаль будет прекрасным достижением», — цитирует итальянку «Матч ТВ». 0