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    Вирер: Ведя внутренний диалог с собой, поняла, что серебро будет прекрасным достижением

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    Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о внутреннем диалоге с самой собой во время индивидуальной гонки в Антхольце в рамках чемпионата мира.

    Доротея Вирер
    Доротея Вирер

    «Я вышла на старт индивидуальной гонки с большими амбициями: мне хотелось пробежать как можно лучше. Но, к сожалению, я допустила две глупые ошибки на рубеже и была не уверена, что из этого всего в итоге получится.

    С чем были связаны промахи? Возможно, я просто поторопилась. Я отлично себя чувствовала по дистанции и подходила к каждому рубежу с чувством уверенности. Но признаюсь: на последней стрельбе меня потряхивало. Так рада, что справилась! Да и весь заключительный круг я была сама не своя: трясло.

    На последнем круге я действительно старалась как могла, но я не стала бросаться в гонку сразу после заключительной стрельбы, а решила сохранить силы для финишного рывка. Но мои силы таяли с каждой сотней метров, и, ведя внутренний диалог с самой собой, я поняла, что и серебряная медаль будет прекрасным достижением», — цитирует итальянку «Матч ТВ». 0

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