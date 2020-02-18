Большунов: Сборная Норвегии собирается бороться со мной нечестно, я очень зол

Лидер общего зачета Кубка мирапрокомментировал инцидент во время полуфинальной спринтерской гонки на втором этапе «Ски Тура» в шведском Оре.

Российскому спортсмену наступил на лыжу норвежец Симен Крюгер, после чего оба лыжника упали. Ни тот, ни другой в финале не попали.

«Инцидент в гонке был очень непонятный. Видимо, сборная Норвегии собирается бороться со мной нечестно. Я после сегодняшней гонки очень зол на команду Норвегии.

Я просто зол! Чем больше они будут так делать, тем больше будут меня злить и тем сильнее мне придется становиться.

Он извинился? Молодец, но этого мало. Нужно бороться честно. Там была очень широкая трасса. Непонятное действие», — цитирует Большунова «Советский Спорт» со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet.

В финале победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо. Другой норвежец Пол Голберг занял 4-е место и в данный момент опережает Большунова на 23 секунды в общем зачете «Ски Тура». 0