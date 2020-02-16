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    Француз Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону, у Логинова — бронза

    Прочие Чемпионат мира по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Россиянин Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    28-летний россиянин стартовал первым с перевесом в 7 секунд над ближайшим преследователем, лидировал почти всю гонку, но упустил первое место из-за единственного промаха на четвертой стрельбе.

    Победителем стал прошедший гонку без промахов француз Эмильен Жаклен с результатом 31:15,2.

    Четыре десятых секунды Жаклену уступил норвежец Йоханнес Бе, допустивший два неточных выстрела. Отставание Логинова — +23,9.

    Евгений Гараничев финишировал 34-м (+3,33,3 и 3 промаха), Никита Поршнев — 39-м (+3:46,0 и 5 промахов), а Матвей Елисеев — 55-м (+5:35,3 и 7 промахов).

    Биатлон. Чемпионат мира
    Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

    1. Эмильен Жаклен (Франция) — 31.15,2 (0 шт. кругов)
    2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 0,4 (2)
    3. Александр Логинов (Россия) — 23,9 (1)
    4. Мартен Фуркад (Франция) — 46,3 (2)
    5. Арнд Пайффер (Германия) — 53,9 (1)
    6. Тарьей Бе (Норвегия) — 1.12,5 (2)...
    34. Евгений Гараничев (Россия) — 3.33,3 (3)...
    39. Никита Поршнев (Россия) — 3.45,1 (5)...
    55. Матвей Елисеев (Россия) — 5.35,3 (7). 0

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