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    Сироткин: Ловишь себя на мысли, что мечте пришел конец и ты сам ее упустил

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Российский гонщик Сергей Сироткин считает маловероятным свое возвращение в «Формулу-1».

    Сергей Сироткин
    Сергей Сироткин

    В 2018 году он выступал за «Уильямс», а в прошлом сезоне был резервным пилотом «Рено».

    «Уже в том сезоне "Вильямс" не был в своей лучшей форме, и я знал, что ситуация вряд ли сильно улучшится на следующий год.

    Мы решили, что будет лучше пропустить год и поискать другие варианты вместо того, чтобы конкурировать за место с Робертом.

    У меня были большие надежды на сезон-2020 и даже некоторые предварительные договоренности, но ничего не вышло.

    Так я потерял еще год и вдвойне усложнил задачу по возвращению на решетку. Честно говоря, в этот момент ловишь себя на мысли, что мечте пришел конец и ты сам ее упустил.

    Когда ты думаешь об этом, то не испытываешь особых эмоций, но со временем боль накапливается и начинает задевать, ведь все вокруг вызывает эти воспоминания.

    Для меня это был довольно горький опыт, и он всегда таким останется», — цитирует россиянина «Спорт-Экспресс». 0

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